 ترامب يشيد بـ“النجاح الكبير“ للمنطقة الآمنة في شمال سوريا

المصدر: ا ف ب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، ووصفه بـ“النجاح الكبير“.

وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من شمال سوريا ما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه أمس الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي، تسهّل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.

كما تحتفظ تركيا بمنطقة اخرى في شمال شرق سوريا ينتشر فيها جيشها بين بلدتي راس العين وتل أبيض وطولها 120 كلم سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وكتب ترامب على تويتر ”نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت … الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم“.