مسؤول إيراني: نحن متخلفون اقتصاديًا‎

اعتبر أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي أن بلاده تعيش في حالة تخلف اقتصادي.

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، عن رضائي قوله، اليوم الخميس: ”نحن متخلفون اقتصاديًا، وفي أي قطاع نجحنا كان بفضل الإدارة الجهادية سواء على مستوى الأمن والشؤون العسكرية“، على حد تعبيره.

وأضاف: ”لقد أصبحت إيران جزءًا من القوة الرئيسية في المنطقة وحققت تقدمًا كبيرًا في السياسة والأمن، لكننا متخلفون في قضايا مثل الاقتصاد، ويمكن البحث عن كيفية مواجهة هذا التخلف وتصحيحه“.

وفي إشارة إلى صانعي القرار باعتبارهم المجموعة المحتكرة لثروات البلاد، قال رضائي: ”هذه المجموعة هي صانعو القرار، أي حوالي مليون شخص، يتحكمون بنحو 85 ٪ من ميزانية الدولة وهي رواتب ومخصصات، ولم يتبقَ أي أموال للباقين داخل البلاد“.

وعن حالة الفقر والبطالة في إيران، أكد أن ”التضخم والفقر والبطالة لا يقل خطرًا عن مواجهة تنظيم داعش في سوريا“.

ويعاني نحو أكثر من 19 مليون إيراني من حالة فقر مدقع، فيما تشير بعض التقارير إلى أن نصف الإيرانيين يعانون من الفقر من أصل 84 مليون شخص عدد سكان إيران.

ويعتمد اقتصاد إيران على صادرات النفط التي تقلصت بشكل كبير جراء العقوبات الأمريكية الصارمة، عقب انسحاب الإدارة الأمريكية في مايو العام الماضي من الاتفاق النووي.