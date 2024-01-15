سوناك يؤكد نجاح الغارات ضد الحوثيين ويلمح لشن المزيد

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، أن الضربات التي تم تنفيذها على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي كانت ناجحة، ملمحا لشن المزيد، قائلا "نحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال".

وقال في خطاب أمام البرلمان: "إن جميع الأهداف المخطط لها دمرت في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي في اليمن بعد سلسلة استهدافات لسفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب في قطاع غزة".

وأضاف سوناك أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء الضربات المشتركة التي وقعت ليل الخميس/ الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء المحافظ: "أستطيع أن أقول لمجلس (العموم) اليوم إن تقييمنا الأولي هو أن جميع الأهداف المخطط لها والبالغ عددها 13 تم تدميرها"، واصفا الضربات بأنها "ناجحة".

وأضاف أن تسعة مبان "تم قصفها بنجاح" في قاعدة للطائرات المسيّرة وصواريخ كروز في شمال غرب اليمن. كما أعلن إصابة ثلاثة مبان أخرى في مطار عبس، وأصيبت قاذفة صواريخ كروز أيضا.

وقال سوناك: "لم نر أي دليل حتى الآن على وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وهو ما حرصنا بشدة على تجنبه".