سوناك يؤكد نجاح الغارات ضد الحوثيين ويلمح لشن المزيد
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، أن الضربات التي تم تنفيذها على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي كانت ناجحة، ملمحا لشن المزيد، قائلا "نحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال".
وقال في خطاب أمام البرلمان: "إن جميع الأهداف المخطط لها دمرت في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي في اليمن بعد سلسلة استهدافات لسفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب في قطاع غزة".
وأضاف سوناك أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء الضربات المشتركة التي وقعت ليل الخميس/ الجمعة.
وأكد رئيس الوزراء المحافظ: "أستطيع أن أقول لمجلس (العموم) اليوم إن تقييمنا الأولي هو أن جميع الأهداف المخطط لها والبالغ عددها 13 تم تدميرها"، واصفا الضربات بأنها "ناجحة".
وأضاف أن تسعة مبان "تم قصفها بنجاح" في قاعدة للطائرات المسيّرة وصواريخ كروز في شمال غرب اليمن. كما أعلن إصابة ثلاثة مبان أخرى في مطار عبس، وأصيبت قاذفة صواريخ كروز أيضا.
وقال سوناك: "لم نر أي دليل حتى الآن على وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وهو ما حرصنا بشدة على تجنبه".
وهذه المرة الأولى التي يدلي بها سوناك بتصريحات أمام البرلمان بشأن الضربات التي انتقدتها إيران وروسيا، وكذلك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن الضربات ووصفها بأنها "رد ضروري ومتناسب" على التهديدات التي تتعرض لها السفن البريطانية من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وبدأت ميليشيا الحوثيين منذ أسابيع استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب، قائلة إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، فيما وضعت هذه الهجمات في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
واعتبر سوناك أن هذا التبرير "رواية خبيثة"، معتبرا أن الحوثيين استهدفوا السفن "من جميع أنحاء العالم".