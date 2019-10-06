مدارس الأردن تستعيد نشاطها مجددًا صبيحة فك إضراب المعلمين‎

عادت الحياة تنبض من جديد في مدارس الأردن، صبيحة فك إضراب المعلمين، بعد اتفاقات بين طرفي الأزمة، والتي استمرت شهرًا كاملًا.

وأفاد مراسل ”الأناضول“ بأن المدارس شهدت حضورًا طبيعيًّا للطلاب والطالبات، وبدأ سير العملية التدريسية بالعودة إلى ما كان عليه قبل الإضراب.

وأعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم، بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارًا للمعلمين عن ”انتهاكات“ تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في الـ 5 من سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، ومع توقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ إذ قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عن ما تعرض له المعلمون من ”انتهاكات“ خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق بعلاوة 50 % من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.