الأردن.. عمر الرزاز يجري تعديلًا محدودًا على حكومته

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، يوم الثلاثاء، تعديلًا محدودًا على حكومته.

وشمل التعديل تعيين الدكتور وليد سالم المعاني وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما عُين المهندس وليد محي الدين المصري وزيرًا للشؤون البلدية.

كما تم تعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرًا للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وكان محي الدين قبل التعديل يشغل حقيبتي النقل والشؤون البلدية، لكن جرى فصل الوزارتين وتعيين الخصاونة وزيرًا للنقل، مع احتفاظ محي الدين بمنصبه كوزير للشؤون البلدية.

وصدرت إرادة ملكية بقبول استقالة شويكة من منصبها كوزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعيينها وزيرة للسياحة.

وألغى الرزاز حقيبة تطوير الأداء المؤسسي.

وكانت حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة شاغرة، منذ نحو شهرين ونصف؛ عقب استقالة الوزيرين السابقين عزمي محافظة ولينا عناب؛ على خلفية وفاة عدد من الطلاب غرقًا في حادثة سيول البحر الميت.

وهذا ليس التعديل الأول الذي يجريه الرزاز على حكومته، منذ تسلمه منصبه منتصف العام الماضي.

وتواجه الحكومة الأردنية، حالة من عدم الرضا الشعبي، تمثلت باحتجاجات نفذها مئات المواطنين على مدى الأسابيع الماضية في عمان؛ اعتراضًا على السياسات الاقتصادية.