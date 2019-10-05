الأردن.. نقابة المعلمين تعلن إنهاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الرواتب

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، إنهاء الإضراب الذي بدأ قبل نحو شهر، بعد التوصل مع الحكومة لاتفاق بشأن رواتب المعلمين.

وكشف نائب نقيب المعلمين، ناصر نواصرة، فجر الأحد تفاصيل الاتفاق، حيث تضمن منح المعلمين علاوة مقدارها 35% على الراتب الأساسي للرتيبة الأولى و45 % للرتبة الثانية و50% للثالثة و65 % للرابعة و75 % للمعلم القائد،مشيرا إلى ان العلاوات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية العام المقبل.

وبهذا سيكون اليوم الاحد، أول يوم دراسة فعلية في العام الدراسي بعد تأخر دام شهرا بسبب الإضراب.

وكان حشد من المعلمين تجمع أمام مبنى النقابة في العاصمة الأردنية عمان، ليل السبت في انتظار الإعلان رسميا من قبل مجلس النقابة عن الاتفاق، وسط أجواء من الفرح فيما يرى المعلمون بأنه انتصار صريح في تحصيل حقوقهم بعد شهر كامل من الإضراب وما صاحبه من حالة شد وجذب بين الحكومة والمعلمين.

وشهد الأردن للمرة الأولى في تاريخه، إضرابا عن العمل استمر شهرا كاملا، وصلت نسبة الالتزام به من قبل الموظفين حوالي 100%.

واكتسب إضراب المعلمين، دعم الشريحة الكبرى من المجتمع، التي رأت أن المعلمين يستحقون العلاوة التي يطالبون بها نظرا لانخفاض رواتبهم وصعوبة المهنة التي يؤدونها، مشيرين إلى أن الإضراب كان وسيلة الضغط الوحيدة على الحكومة لتحصيل حقوقهم.

وساهمت مدة الإضراب الطويلة والتي تضمنت مناكفات بين الحكومة ومجلس النقابة، في اهتمام شعبي غير مسبوق، تضمن فتح ملفات فساد، شكل وسيلة ضغط على الحكومة للإسراع في حل الأزمة قبل تشعبها.