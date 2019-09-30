موديز تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة في عمان وسط مشاكل بقطاع البناء

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، يوم الإثنين، من أن القروض المتعثرة في سلطنة عمان تتجه للارتفاع إلى 3.7% من إجمالي القروض في 2019-2020، من 2.8% في حزيران يونيو 2019، مع تصاعد المخاطر لقطاع البناء‭‭ ‬‬الذي يواجه مشكلات.

وقال ميك كابيا مساعد نائب رئيس الوكالة: ”ستؤدي بيئة تنطوي على تحديات للشركات والأسر إلى زيادة القروض المتعثرة“.

وتابع: ”نظرتنا المستقبلية السلبية للقطاع تضع في الاعتبار أيضًا تراجع قدرة الحكومة على دعم بنوك الدولة عند الحاجة“.

وأضافت أن القروض المتعثرة تتجه للارتفاع إلى نسبة تتراوح بين 3.2% و3.7% من إجمالي القروض في 2019-2020، مضيفة أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي العماني تظل سلبية.

وذكرت أنه نتيجة تقييد الأوضاع المالية العامة للحكومة؛ بسبب خفض إنتاج النفط، تقل إمكانية حصول البنوك على تمويل وسيولة بينما سيظل معدل نمو الائتمان ثابتًا عند 6.5% في 2019 و2020، لكنه يقل كثيرًا عن المستويات التاريخية.

ورغم طرق سلطنة عمان لأبواب الأسواق المالية، بإصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في يوليو تموز، والذي لقي استقبالًا جيدًا، فإن المركز المالي يظل ضعيفًا وتصنف وكالات ديونها بأنها عالية المخاطر.