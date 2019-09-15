”التعاون الإسلامي“: سنتصدى بقوة لإعلان نتنياهو ”الخطير“ بشأن غور الأردن

حمّلت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية، تبعات إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المنظمة في بيان لها بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة بناء على طلب من السعودية لبحث إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إنها قررت ”التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير“.

وأضافت أنها ستعمل على ”اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية“.

وحمّلت المنظمة ”حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، وعلى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل.