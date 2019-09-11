اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على خلفية تصريحات نتنياهو

المصدر: ا ف ب

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، في جدة، اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء خارجيتها؛ لبحث ”التصعيد الإسرائيلي“ غداة إعلان رئيس الوزراء عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه.

وتضم المنظمة التي تتّخذ من جدّة مقرًا لها 57 دولة يسكنها مسلمون، وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة.

وكتبت منظمة التعاون في حسابها على تويتر، الأربعاء: ”بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية أعلن، الثلاثاء، أنّه يعتزم ”إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت“، موضحًا أنّ هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وتوالت ردود الفعل المنددة، الأربعاء، من عواصم عربية وإسلامية وغربية.

وجاء إعلانه قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو أنها ستشهد منافسة حامية جدًا.

وكان نتنياهو تصدر مع ائتلافه اليميني والديني نتائج انتخابات نيسان/أبريل، لكنه فشل في تشكيل حكومة واختار التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة تحديًا صعبًا أمام منافسه رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وتحالفه الوسطي الممثل بحزب ”أزرق أبيض“.