نتنياهو يعلن موعد الكشف عن تفاصيل صفقة القرن

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، موعد الكشف عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، التي تعرف باسم ”صفقة القرن“.

ونقل موقع ”i24 news“ العبري، عن نتنياهو، قوله، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون درامر، يبلغه فيها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينوي الإعلان عن صفقة القرن قريبًا، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل حتى تشكيل الحكومة“.

وجدد نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت لأول مرة بشكل استثنائي في غور الأردن، تعهّده بضم مناطق في غور الأردن في الضفة الغربية لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري الثلاثاء.

وأضاف: ”سنفرض السيادة في وادي الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست المقبل“، واصفًا غور الأردن بـ“الجدار الحامي لإسرائيل من الجهة الشرقية“.

وأكد نتنياهو، أنه سيتم شرعنة البؤرة الاستيطانية ”ميفوت يريحو“ الواقعة في غور الأردن، في هذه الجلسة، على الرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة لهذه الخطوة، بسبب ”التوقيت“، الذي يأتي قبل يومين من الانتخابات.

ويتوقع أن يكون نتنياهو، قد أقدم على مثل هذه الخطوة، لكسب تأييد من المستوطنين في الانتخابات.