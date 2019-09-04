سفير قطر الجديد في الأردن يقدم أوراق اعتماده بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي‎

قدّم سفير قطر الجديد في الأردن، يوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأردنية بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عقب قطع السعودية، ودول أخرى علاقتها مع قطر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد ”تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي في مكتبها يوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني كسفير معتمد لدى المملكة“.

وكان الأردن أعلن رسميًا في 16 تموز/يوليو الماضي، موافقته على قرار حكومة دولة قطر ترشيح سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

كما أعلن الأردن حينها تعيين زيد مفلح اللوزي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر.

أعلن الأردن في 6 حزيران/ يونيو 2017 خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص مكاتب قناة ”الجزيرة“ في عمَّان بعد يوم واحد من قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وفي ظل التقارب بين البلدين، افتتحت شركة الخطوط الجوية القطرية التي تسير ثلاث رحلات يوميًا إلى عمان، الإثنين، مكتبًا جديدًا لها في العاصمة الأردنية بحضور وزراء النقل والسياحة والآثار والاقتصاد الرقمي الأردنيين.