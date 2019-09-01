اتصال هاتفي بين عاهل الأردن وأمير قطر‎

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، أن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات.

ويأتي الاتصال بعد 3 أيام من إعلان الدوحة تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؛ إثر الأزمة الخليجية.

وفي وقت سابق، قال محللان أردنيان في حديث لـ“إرم نيوز“، إنه ”مما لا شك فيه أن الأردن أبلغ السعودية والإمارات بقراره إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفي المقابل فإن الرياض وأبو ظبي لم تبديا أي اعتراض على ذلك“.

وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر؛ ”بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة“، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة ”الجزيرة“ في عمّان.