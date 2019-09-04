علا الفارس تبدأ ”التطبيل“ لقطر فور انضمامها لـقناة الجزيرة

أثارت تغريدة للإعلامية الأردنية علا الفارس، عقب ظهورها الأول على قناة الجزيرة القطرية، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موقف اعتبره مغردون بداية ”تطبيل“ من الإعلامية للدولة المنتقلة إليها حديثًا، بعدما غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية.

وجاء ذلك، فور انتقال الفارس لقناة الجزيرة، وبدايتها هذا الأسبوع في الظهور على القناة التي تعتبر وفقًا لمنتقديها الناطق بلسان السياسات القطرية، وهو ما تنفيه القناة.

وغردت ”الفارس“ عبر حسابها على موقع ”تويتر“، تقول: ”أكثر من 15 مليون بحث على كلمة ”قطر“ في محركات البحث google خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم“.

اكثر من ١٥ مليون بحث على كلمة" قطر" في محركات البحث google خلال اول ساعة من اعلان شعار كأس العالم. #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/yQ8vVQj8zq — Ola Al Fares (@OlaAlfares) September 3, 2019

إحصائية تطوعية، هكذا قرأ المتابعون تغريدة الإعلامية التي تتبعت عدد مرات البحث عن قطر في المحرك العالمي، معتبرين أنّ ذلك ”تلون سريع“ وصل إلى حد ”التطبيل“، بغض النظر عن حقيقة الرقم المذكور على حد قولهم.

وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية، في ديسمبر من العام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.

كم غيرت الفلوس من نفوس !!

واعيباه

عموماً

قريباً ستتفتح الأزرار

اقصد الازهار — Fhd.90 (@99Jo090jo) September 4, 2019

المتابعون لم ينسوا مواقف الإعلامية السابقة، فاستدعوا اليوم ما اعتبروه تغيّرًا واضحًا في مواقفها، حيث غردت مها الخشرمي متسائلة: ”أخبار الريال القطري؟“، في إشارة إلى اتهامها بتغيير موقفها مقابل الأموال.

الأمر نفسه، طرحه مغرد يدعى ”أنور“ متسائلًا: ”كم عطوك على هذي التغريدة؟ فعلا ناس تُشترى بل مال؟“. وأضاف مغرد يدعى فهد: ”كم غيرت الفلوس من نفوس !!“. أما حساب يسمى ”جميل أنت يا وطني“ فكتب: الفلوس تغير النفوس..علا انبطحت“.

أنا كنت من معجب بك لكن الان طحت من عيني بعد ما كنت عالي — معين احمد (@muaeen79) September 3, 2019

السخرية هي الأخرى كانت حاضرة في تعليقات المتابعين، حيث غرّد ”ناصر“: الحين بسوي بحث ضيفوني 15.1″، وكتب آخر: ”التم (اجتمع) المتعوس على خايب الرجاء“، في إشارة إلى انضمام الإعلامية حديثًا للقناة القطرية.

التعليقات أظهرت أيضًا فقدان الإعلامية فريقًا من متابعيها بسبب تغير موقفها، حيث كتب ”معين أحمد“: ”أنا كنت معجبًا بك لكن الآن طحت من عيني بعد ما كنت عالي“.

وفي المقابل، جاءت ردود مشجعة للفارس ومؤيدة لها، فقد كتب مغرد باسم صقر الزعبي: ”انا كل يوم ودقيقة وثانية حبك بقلبي بزيد وصورتك ما بتغيب عن عيوني“، وغرد آخر: ”علا يا علا كل التوفيق لك”.