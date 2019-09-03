”تونس تنتخب“.. فيديو لـ“الجزيرة“ القطرية يثير استهجان التونسيين

أثارت وصلة لقناة ”الجزيرة“ القطرية حول الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس جدلا واسعا بسبب اقتصارها على إظهار صورتي مرشحين فقط هما عبد الفتاح مورو والمنصف المرزوقي.

و اكتفت الوصلة الإعلانية حول الانتخابات التونسية فقط بإظهار صورة ترشح حركة ”النهضة“ عبد الفتاح مورو، وصورة مرشح حزب ”الحراك“ والقريب من دولة قطر ومن قناة ”الجزيرة“ المنصف المرزوقي من بين 26 مترشحا، وهو ما اعتبره متابعون للشأن العام في تونس انحيازا واضحا لهذين المرشحين القريبين أيديولوجيا من توجهات القناة وخطابها.

وقال المحلل السياسي محمد السالمي إن قناة ”الجزيرة“ تتعمد استفزاز التونسيين مع كل حدث سياسي أو أمني تعيشه البلاد، مشيرا إلى الأحندا الخطيرة التس تسعى إلى تنفيذها في تونس، وتقوم على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد والنظر إلى التطورات السياسية وإلى تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس من زاوية واحدة، هي زاوية مصالحها ومصالح الأطراف السياسية التي ترعى مصالحها، وتحديدا حركة ”النهضة“ الإسلامية والمنصف المرزوقي.

تونس تنتخب.. وشعبها يقرر ???????? تونس تنتخب.. وشعبها يقرر ????????الجزيرة نت في تغطية شاملة من قلب الحدثتابعونا ???? تم النشر بواسطة ‏الجزيرة نت‏ في الاثنين، ٢ سبتمبر ٢٠١٩

وأضاف السالمي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أن المرزوقي يكاد ينال رتبة الضيف المقيم بقناة ”الجزيرة“، وهو السياسي ”المبجل“ لهذه القناة وهو دائم الظهور والحضور بها وكلما ظهر على شاشتها إلا أحدث جدلا بسبب تصريحاته الاستفزازية والتي تنال من الشعب التونسي ومن رموزه في كثير من الأحيان، معتبرا أن التركيز على صورة المرزوقي ليست بريئة وتثبت على هذه القناة انحيازا وانعدامها للحرفية في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي في تونس.

وأكد السالمي أن التونسيين لن يغفروا لهذه القناة دورها السلبي في التأثير في مجريات الأحداث في تونس منذ 2011 وخصوصا خطابها التحريضي والتضليلي، ودورها في شيوع الفكر المتطرف الذي أنتج تحريضا للشباب على القتال في سوريا،الأمر الذي دفعت تونس ثمنه غاليا، أمنيا وسياسيا ودبلوماسيا، وفق تعبيره.