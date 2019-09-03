الفصائل الفلسطينية تُقدم ورقة جديدة للمصالحة بين ”فتح“ وحماس“

كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، تفاصيل ورقة جديدة أعدتها الفصائل الفلسطينية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال خلف، خلال تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن الورقة ستُقدم لحركتي فتح وحماس لوضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وذلك ضمن مبادرة من الفصائل لإنهاء الانقسام.

وأوضح أن الورقة تعتمد بشكل أساس على الاتفاقيات الموقعة بين كافة الفصائل الفلسطينية، كما أن مدخلها يتمثل في حوار وطني شامل.

وتابع:“تنص مبادرة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدًا لمرحلة انتقالية وانتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني، وفق التمثيل النسبي الكامل“.

وأشار خلف إلى أن المبادرة تطالب كافة الفصائل بما فيها فتح وحماس بالاتفاق على برنامج وطني مشترك، إلى جانب تشكيل إستراتيجية وطنية جديدة، قادرة على مواجهة كل التحديات، لافتًا إلى أنّ الورقة ستعرض قريبًا على الطرف المصري وجامعة الدول العربية.

في السياق نفسه، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، أن ”أي ورقة من قِبل الفصائل لن تكون جدية، وخالية المضمون“.

وأوضح عبدالله، لـ ”إرم نيوز“، أن ما تعتبره الفصائل مبادرة لإنهاء الانقسام ”مجرد مناورة ومحاولة للتسويف والمماطلة وإضاعة الوقت“، مشيرًا إلى أن الأولى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف أن الحركة وقَّعت مع حماس العديد من الاتفاقيات لإنهاء الانقسام آخرها اتفاق 2017، بينما لم تلتزم حماس بأيٍّ منها، مبينًا أن حركة فتح لن تتجاوب مع أي مبادرات سيتم طرحها تكون بعيدة عن اتفاق 2017.

يذكر أن حركة فتح تطالب حماس بتطبيق اتفاق القاهرة 2017 بشأن المصالحة، في حين تتمسك حركة حماس باتفاق القاهرة 2011 وتطالب بعقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات شاملة.