استقالات بصفوف قيادة حركة فتح في غزة بسبب أزمة الرواتب

أثار صرف الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، لرواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة أقل من المُعلن عنها، وتختلف عن موظفي الضفة الغربية موجة غضب داخل حركة فتح في القطاع.

ودفعت أزمة رواتب الموظفين عددًا من أعضاء هيئة فتح لتقديم استقالاتهم، فيما نشرت بعض أقاليم الحركة بيانات شديدة اللهجة، وشنت هجومًا عنيفًا على الحكومة التي يترأسها عضو باللجنة المركزية لحركة فتح.

مفوض التعبئة والتنظيم بحركة فتح بغزة، عضو اللجنة المركزية للحركة، أحمد حلس، اتهم حكومة اشتية بمواصلة التمييز بين موظفي الضفة وغزة، قائلًا: ”الحكومة لم تُطبق المساواة بملف الرواتب بين موظفي الضفة وغزة التي أعلنت عنها سابقًا“.

وأوضح حلس، أن رواتب الموظفين بغزة صرفت لحل مشاكل البنوك وأن الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد، وفق قوله.

وأضاف حلس: ”الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها اهتزت، وحتى اللحظة مبدأ المساواة بين الموظفين بغزة والقطاع لم يطبق“، مشيراً إلى أن التقاعد المالي لعدد من الموظفين جريمة أخلاقية“.

وتابع حلس: ”هناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي، والكثيرين معرضين لقطع رواتبهم، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، وخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم“.

وكشف حلس، عن اجتماعات مرتقبة خلال اليومين المقبلين لقيادات فتح في قطاع غزة، مشددًا على أن الهيئة القيادية لن تترك الأمور على حالها.

وفي السياق، قدم عضوا الهيئة القيادية لحركة فتح، أحمد علوان وإياد صافي استقالتهما من الهيئة، معتبرين ذلك بمثابة احتجاج على الأوضاع التي تعيشها قطاع غزة وأزمة الرواتب والتقاعد المالي.

وقال علوان، في تصريحات صحفية، أنه وصافي قدما استقالتهما من مناصبها بالهيئة احتجاجًا على القرارات المتلاحقة والإجراءات التي مست المواطنين بقطاع غزة، متابعًا: ”نرى معاناة الناس على صرافات البنوك والتقليص المستمر للرواتب والوضع المعيشي العام أصبح سيئًا لم نعد قادرين على العمل بالتنظيم أو مساعدة الناس وبالتالي الأشرف لنا ترك تلك المهمة“.

من ناحيته، قال إقليم رفح بحركة فتح: إن الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين في قطاع غزة غير المفهومة وغير منطقية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تزداد شراسة وقبحًا في كل شهر.

وأضاف بيان صادر عن الإقليم، أن الأمر وصل لدرجة لا يمكن السكوت عليها، خاصة بعد أن تزايدت الديون وأصبح جل الموظفين غير قادرين على إطعام أطفالهم أو شراء دفتر أو قلم يحتاجه أبناؤهم“.

وأضاف البيان: ”من قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولًا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005، ولا يفوتنا أن نذكر حرمان الأجيال الجديدة من الحياة الكريمة فهم بلا وظائف أو فرص عمل أو أمل“.

وأشار البيان، إلى أن الموظف لم يعد يصدق الوعود الزائفة المتعلقة بتوحيد نسبة الصرف والمساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، متابعًا: ”في كل مرة نجد أننا وضعنا ثقتنا في غير محلها وأن المعاناة تزداد بعد أن وجد خيرة أبنائنا وكوادرنا ومناضلينا أنفسهم مثقلين بالديون والكثير منهم عرضة للسجن على ذمم مالية تعهدوا بها اعتمادًا على راتبهم الذي تعرض للقرصنة“.

وتابع البيان: ”الراتب الكامل حق لجميع الموظفين سواء من هم على رأس عملهم كالأطباء والمعلمين، أو حتى الموظفين الذين تركوا أماكن عملهم بأوامر مباشرة تحت طائلة التهديد، لقد بلغ الصبر منتهاه، ولم يعد بإمكاننا السكوت بعد الآن وسنصارح جماهيرنا بكل وضوح، فمن غير الطبيعي أن نستمر في تجميل القبيح وتبرير غير المبرر والبحث عن ذرائع وحجج لمواقف وقرارات تم اتخاذها ضدنا وضد كرامتنا“.

في السياق، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”الحكومة تؤكد توجهاتها التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك“.

وأوضح ملحم، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، مشيرًا إلى أن الصرف تم وفقًا لتلك المعادلة.

وأضاف ملحم: ”تقاضى بعض الموظفين نِسبًا أقل من العديد من زملائهم، وأوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكدًا بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه“.

وتابع: ”بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك لمراعات ظروف الموظفين“.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في وقت سابق أن الحكومة الحالية برئاسته أنهت التمييز في ملف الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدت نسبة الصرف.