الحكومة الفلسطينية تحذر من محاولات حماس لـ“تشويه“ مشاريعها في غزة

حذر وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، يوم الأحد، مما وصفه بدور حركة حماس لتشويه مشاريع حكومته في قطاع غزة.

جاء ذلك مع إعلان مجدلاني، يوم الأحد، أنه ”سيتم تخصيص 10 ملايين يورو ابتداءً من العام المقبل بدعم من الاتحاد الأوروبي، لحوالي 10 آلاف أسرة محتاجة في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله بمناسبة مرور 100 يوم على عمل الحكومة الحالية.

وأوضح الوزير أن ”البرامج والمشاريع المنفذة في المحافظات الجنوبية ارتبطت بمحاولات التشويه التي تقوم بها وسائل الإعلام المحسوبة على حركة حماس، وحكومة الأمر الواقع التي تقودها في غزة، فيما أن ما نقدمه هو حقائق انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا، خصوصًا في غزة، رغم ظروف الانقلاب وسيطرة حماس على كل المؤسسات“.

وأشار إلى أنه ”يجرى العمل حاليًا على تنفيذ مشاريع الإنارة بتكلفة 93500 دولار لحوالي 1000 أسرة فقيرة، فيما يتم العمل على تنفيذ مشروع مياه صالحة للشرب بالشراكة بتكلفة 68900 دولار لنحو 4 آلاف أسرة“.

وأضاف أن ”البرامج المنفذة في قطاع غزة هي: برنامج التحويلات النقدية، التمكين الاقتصادي، المساعدات الطارئة، المساعدات الغذائية، اليونيسيف، المشاريع الموسمية، وبرنامج المتقاعدين في المحافظات الجنوبية“.

وأكد أن ”رؤية الحكومة الجديدة، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية، تندرج تحت استراتيجية الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، وهذا لا يعني التخلي عن برامج المساعدات الإغاثية والطارئة، بل السير على نفس الخط“.

وأشار إلى أن ”برنامج التحويلات النقدية تضاعف 3 مرات ما بين عامي 2007 إلى 2019، حيث كان عدد المستفيدين 25 ألف أسرة وتبلغ مخصصاتها 130 مليون شيقل، وأصبح الآن عدد المستفيدين 70 ألف أسرة ومخصصاتها 370 مليون شيقل“.

وتابع: ”انتظم دفع التحويلات النقدية المباشرة لقطاع غزة كل 3 أشهر، وسابقًا لم يكن هناك انتظام في صرفها، حيث يستفيد منها نحو 70 ألف مواطن، كما ارتفعت المخصصات لـ23 ألف أسرة إضافية، في حين أن هناك انخفاضًا في تقديم المساعدات لأسر بسبب تناقص أفرادها أو أن البعض منها أصبح لديه دخل، حيث يقدر عدد هذه الأسر بـ9 آلاف أسرة، فيما خرجت 1150 أسرة من برنامج المساعدات؛ لأسباب وعوامل مختلفة“.