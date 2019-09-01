رغم طلب قطر خفضه للنصف.. إسرائيل تقرر إعادة ضخ كمية الوقود بشكل كامل إلى غزة‎

قررت إسرائيل، الأحد، إعادة ضخ كمية الوقود كاملة إلى قطاع غزة، بعد تقليصها إلى النصف، الأسبوع الماضي، بدعوى إطلاق صواريخ من القطاع، حسبما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم ”إدخال الكمية كاملة بتغطية مالية قطرية، رغم طلب الدوحة من سلطات الاحتلال ضخ نصف الكمية فقط“.

وأشارت إلى أن ”قطر – التي تمول شراء الوقود لغزة سلفًا عن الشهور اللاحقة – قررت خفض دعمها الشهري للوقود إلى النصف، دون إبداء الأسباب“.

ونسبت الصحيفة إلى المبعوث القطري محمد العمادي، قوله، الأسبوع الماضي، إن بلاده قررت من جانب واحد شراء نصف كمية الوقود الشهرية لغزة.

وذكر العمادي، أن إسرائيل تخشى من أن يؤدي خفض الدعم القطري، إلى تصعيد الوضع في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت اتصالات مكثفة من عدة مسؤولين بينهم أطراف دولية، لإقناع قطر بالتراجع عن قرارها خفض دعم الوقود للقطاع.

وقالت الصحيفة، إن طائرة إسرائيلية انطلقت إلى الدوحة ليلة السبت/الأحد، وعادت في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

كما أوردت عن مكتب ما يسمى ”منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية“ تعليقه على القرار القطري بالقول: ”إن المسألة قيد البحث مع الأطراف المعنية ومع الحكومة القطرية“.

وتلجأ إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، إلى تقليص كميات الوقود أو منع دخوله بالمطلق في حالات التوتر مع حركة حماس، فيما تلجأ الحركة إلى التصعيد العسكري من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.