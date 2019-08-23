ما حقيقة استعادة بغداد عائلات ”داعش“ العراقية من سوريا؟

نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الجمعة، ما تردد بشأن عزم الحكومة العراقية نقل عائلات عناصر تنظيم ”داعش“، من سوريا إلى المحافظة.

وكان عضو البرلمان العراقي النائب شيروان دوبرداني، صرح سابقًا بأن خطة الحكومة تقضي بنقل أفراد عائلات عناصر ”داعش“ العراقيين المقيمين داخل مخيم ”الهول“ شرق سوريا إلى مخيم ”الجدعة“ جنوب الموصل.

لكنّ المرعيد قال، في بيان، إن“ما أُشيع عن جلب نازحي مخيم (الهول) السوري الى مخيمات محافظة نينوى بعد المباشرة بنقل 4500 عائلة تقطن في عدد من المخيمات الواقعة في المحافظة إلى محافظاتهم الأصلية، غير صحيح“.

وتزامنت هذه الأنباء، مع استمرار خطة حكومية تقضي بترحيل آلاف النازحين من مخيمات نينوى إلى محافظاتهم في: الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وجنوب بغداد.

وأوضح المرعيد أنّ“الإجراء الذي تقوم به إدارة المحافظة بهذا الصدد بعيد عن كل ما أُشيع حوله، ويأتي استجابة لتطلعات الحكومة المركزية وبرنامجها المتمثل بغلق جميع مخيمات النزوح في المحافظة خلال ما تبقّى من عمر الحكومة الحالية“.

وتسلّمت بغداد مطلع العام الجاري، على دفعات من القوات الكردية في سوريا، عناصر من تنظيم ”داعش“ يحملون الجنسية العراقية، وقالت السلطات حينها إن جميع المسلحين سيخضعون للمحاكمات القانونية.