القبض على أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل‎ في العراق

أعلنت سلطات الأمن العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل، التي خلفت عشرات الضحايا والمفقودين، قبل 5 أشهر.

وفي 21 آذار مارس الماضي، غرقت عبارة في نهر دجلة على متنها أكثر من 200 شخص، في الجزيرة السياحية بمنطقة الغابات بمدينة الموصل، ما أسفر عن مصرع أكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.

وذكرت قيادة عمليات بغداد (تابعة لوزارة الدفاع)، أن قوات الأمن في بغداد، ووفق معلومات استخبارية، تمكنت من اعتقال متهم هارب من الموصل مطلوب للقضاء بقضية العبارة.

وأوضح البيان أن القيادة ألقت القبض على الهارب داخل إحدى مناطق العاصمة بغداد، دون أن تكشف عن هويته.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، قالت في وقت سابق إن 56 شخصًا ما زالوا مفقودين جرّاء الحادثة، بينما تم إنقاذ 33 شخصًا فقط من أصل 200.

وسبق أن أعلن مجلس محافظة نينوى، وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل (شمال)، إلى 117 قتيلًا.