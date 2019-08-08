”البغدادي“ يرشح عراقيًّا من الموصل خلفًا له لقيادة ”داعش“ 

رشح زعيم تنظيم داعش المتشدد أبو بكر البغدادي، العراقي عبد الله قرداش، ”خليفة“ له، وفق الإعلام المحسوب على التنظيم.

وذكرت ”وكالة أعماق“ الذراع الإعلامية للتنظيم المتطرف في خبر مساء الثلاثاء الماضي، أن البغدادي، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل ”لرعاية أحوال المسلمين“، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على ”تويتر“، إن خليفة البغدادي، كان معتقلًا في سجن ”بوكا“ (بمحافظة البصرة)، وسبق أن شغل منصبًا شرعيًّا عامًّا لتنظيم ”القاعدة“، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.

وأضاف أبو رغيف أن قرداش كان مقربًا من القيادي أبو علاء العفري (نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش، وقتل عام 2016)، ”وكان والده خطيبًا مفوّهًا وعقلانيًّا“.

وأشار إلى أن قرداش اتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.

ونهاية تموز/يوليو الماضي، قال رئيس خلية الصقور التابعة للداخلية العراقية، أبو علي البصري، إن ”البغدادي“ موجود في سوريا، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية.

وذكر البصري أن البغدادي يعاني شللًا في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوات الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة ”هجين“ جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية، قبل تحريرها عام 2018.