بالفيديو.. صوت طائر يفسد مبايعة تنظيم داعش باليمن للبغدادي

أفسد صوت طائر تصوير بيان لعناصر من تنظيم داعش في مكان مجهول بإحدى المدن اليمنية، بهدف تجديد البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وكان التنظيم قد بث نهاية شهر تموز/يوليو الماضي فيديو تجديد عناصر من التنظيم بيعتهم للبغدادي، لكنه لم يظهر حقيقة ما جرى خلال التصوير.

وأظهرت كواليس المقطع المسرب عنصرين من التنظيم يجلسان في البرية، حيث هم أحدهما بتلاوة بيان المبايعة، ليعلو فوق صوته نعيق طائر، لم يظهر نوعه في المقطع، ما أفسد عملية التصوير مرارًا.

صوت طائر في الخلفية يفسد على عناصر #داعش اليمن إحدى محاولاتهم تصوير بيان تجديد البيعة للبغدادي

(المقطع مسرب ولم يتم عرضه في فيديو تجديد المبايعة الذي بثه التنظيم نهاية الشهر الماضي)#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/2x9mw3Tz45 — إرم نيوز (@EremNews) August 14, 2019

وينشط تنظيم داعش في بعض المناطق اليمنية، حيث يستقطب فكر التنظيم المتشدد عددًا من الشباب، لكن جهود التحالف العربي لمحاربته قلل من قوة شوكته في البلاد.

ونجحت قوات التحالف العربي أوائل يونيو الماضي في أسر أمير ”داعش“ الملقب بـ ”أبو أسامة المهاجر“، وعدد من قيادات التنظيم، في عملية عسكرية كان لها صدى كبير ضمن محاربة الإرهاب.