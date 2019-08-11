فصلوا بعد سيطرة داعش.. إعادة 14 ألف شرطي وضابط عراقي للخدمة في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عودة نحو 14 ألف منتسب وضابط إلى ملاك شرطة محافظة نينوى.

وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية، أن ”وزير الداخلية ياسين الياسري أعلن عن عودة (13 ألف منتسب) و (900 ضابط) إلى ملاك شرطة نينوى“.

ووصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وقال الياسري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنيين بمدينة الموصل، ”أنجزنا ملف إعادة المفصولين، وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبًا (غير الضباط) من أهالي نينوى إلى الخدمة“.

وأوضح: ”سوف يصدر الأمر بعد العيد مباشرة“.

وخلال الأعوام الماضية، قررت وزارتا الدفاع والداخلية فصل المئات من الأمنيين بمحافظات نينوى، وصلاح الدين (شمالًا)، والأنبار (غربًا)، وديالى (شرقًا)، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية عام 2014، بعد اجتياح تنظيم ”داعش“ للمقار العسكرية.

وعقب اقتحام تنظيم ”داعش“ لمدينة الموصل صيف عام 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية.

وآنذاك، تقدم ”داعش“ ليسيطر بعد يوم واحد على أجزاء كبيرة من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وبعد ذلك بعدة أيام، سقطت أجزاء من محافظتي ديالى وبابل (جنوبًا)، بيد مسلحي التنظيم.