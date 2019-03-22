الداخلية العراقية: ضحايا غرق ”عبارة الموصل“ وصل إلى 100 قتيل

قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، الجمعة، إن عدد ضحايا غرق العبارة في الموصل، وسط نهر دجلة، ارتفع إلى 100 قتيل أغلبهم من النساء والأطفال، فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على الفور الحداد الوطني لـ3 أيام، وأمر بفتح تحقيقٍ فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة، وكشف هوية المسببين.

وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية، فضلًا عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل؛ للمشاركة في احتفالات عيد النيروز.

وتحدثت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ”مأساة رهيبة“، علمًا بأن آخر حادث غرق يعود إلى آذار/ مارس 2013، حين غرقت عبارة مطعم في نهر دجلة في بغداد ما أسفر عن 5 قتلى.

وأعلن القضاء العراقي، مساء أمس الأربعاء، أنه أمر بتوقيف 9 مسؤولين معنيين بالحادث، وأصدر مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية.

وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، فضلًا عن كوادر دائرة صحة نينوى.