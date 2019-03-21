العراق.. ارتفاع حصيلة غرق ”عبارة الموصل“ إلى 94 قتيلًا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة غرق عبارة تقل عائلات، وسط نهر دجلة في العراق، إلى 94 قتيلًا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء، إن 94 شخصًا قضوا في غرق العبارة، فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الحداد الوطني لـ3 أيام.

وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية فضلًا عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل؛ للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وتحدثت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ”مأساة رهيبة“، علمًا بأن آخر حادث غرق يعود إلى آذار/ مارس 2013، حين غرقت عبارة مطعم في نهر دجلة في بغداد ما أسفر عن 5 قتلى.

وأعلن القضاء العراقي، مساء الأربعاء، أنه أمر بتوقيف 9 مسؤولين معنيين بالحادث، وأصدر مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية.

وكان عبدالمهدي أمر بفتح تحقيقٍ فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة وكشف هوية المسببين.

وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، فضلًا عن كوادر دائرة صحة نينوى.