بالفيديو.. حزن وحداد عام على ضحايا ”عبّارة الموت“ في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخيمس، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الموصل الذي قضوا بغرق عبّارة كانوا على متنها في نهر دجلة، مما أدى إلى مصرع أكثر من 90 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين.

وقال عبد المهدي الذي وصل مدينة الموصل مساءً في كلمة مقتضبة: ”نعزي ذوي الضحايا باسم جميع العراقيين، ونعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد“.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها الداخلية العراقية، انتشلت فرق الإغاثة، إثر غرق العبارة، 71 جثة بين نساء وأطفال ورجال، فيما تم إنقاذ 55 آخرين بينهم 19 طفلًا.

لكن مصادر محلية ووسائل إعلام عراقية قالت إن حصيلة الضحايا أكثر من ذلك.

وتوقعت مصادر من الدفاع المدني أن تنتهي حصيلة الضحايا إلى نحو 100 ضحية.

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي إنقاذ 21 طفلاً، تم تسليم 7 منهم إلى ذويهم، فيما تم تسليم الـ14 الآخرين إلى الجهات الأمنية لعدم العثور على ذويهم.

ما علاقة ميليشيا عصائب أهل الحق بالحادث؟

وبدأت تتكشف تفاصيل الحادث وملابسات زج هذا العدد الكبير من الأشخاص على العبّارة ”الصدئة“، إذ أعلن رئيس حزب الحل جمال الكربولي أن المفرق السياحي الذي شهد غرق العبارة بمدينة الموصل تابع للجنة اقتصادية لفصيل مسلح يدّعي انتماءه للحشد الشعبي.

وأضاف الكربولي في بيان: ”نتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا ونؤكد ضرورة محاسبة المقصرين في إدرة المحافظة والجهات التي تدير هذا المرفق السياحي التابع للجنة اقتصادية لأحد الفصائل المسلحة التي تدعي انتماءها للحشد الشعبي“.

ويستخدم السياسيون العراقي عبارة ”يدّعي انتماءه للحشد“ تجنبًا للإحراج، مع فصائل الحشد الشعبي، على اعتبار أنها قوة رسمية.

لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن تلك الفصائل المسلحة هي مليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، حيث تسيطر على الاستثمار في هذا الموقع الذي يتضمن عدة مرافق سياحية أخرى، وبإدارة أحد الأشخاص التابعين لها، الذي اختفى لاحقًا بعد الحادث.

وغرد الإعلامي عمر الجنابي قائلًا: ”المستثمر للجزيرة السياحية في الموصل شريك لقيادي في عصائب أهل الحق الذي يتزعمه قيس الخزعلي لذلك يفعل هذا المستثمر ما يحلو له لأنه بحماية العصائب أكثر فصيل مسلح متنفذ على الأرض في معظم مناطق العراق لا يوجد مشروع استثماري لا حصة فيه للمكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي“.

القضاء يلاحق المتورطين

وعلى الفور أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق مالك الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، وأوقف 9 مسؤولين عن العبارة التي غرقت.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى أن ”محكمة تحقيق الموصل قررت توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة”، وذلك بعد صدور مذكرات قبض بحق مالك الجزيرة، فيما شرعت الجهات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة.

لكن هيئة الحشد الشعبي طالبت بفتح تحقيق عاجل في حادثة غرق العبارة بنينوى، فيما قدمت تعازيها إلى ذوي الضحايا.

وذكر بيان صدر عن الهيئة أنه “ببالغ الحزن والأسى تلقت هيئة الحشد الشعبي أنباء غرق ثلة من أبناء مدينة الموصل إثر حادث مؤسف ومفجع“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضجت منشورات المستخدمين والناشطين العراقيين بصور الضحايا وتداعيات الموقف، وسط حزن عميق على المدينة التي خرجت من حرب تنظيم داعش وتواجه منذ ذلك الوقت أوضاع معقدة، إذ تزامن هذا الحادث مع بدء الاحتفالات بالربيع وخروج المواطنين إلى الساحات العامة والمتنزهات.

وكانت مئات العائلات الموصلية خرجت في رحلات سياحية منذ صباح (الخميس 21مارس/آذار) إلى جزيرة أم الربيعين السياحية بهدف التنزه في العطلة الرسمية في العراق بمناسبة أعياد النوروز.

وإلى جانب الحمولة الزائدة للعبارة، فإن من الأسباب التي فاقمت الأمر هو ارتفاع منسوب مياه النهر جرّاء تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأشهر الأخيرة.