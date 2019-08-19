”فتح“ ترد على دعوة هنية للقاء عباس لإتمام المصالحة الفلسطينية

ردّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، على دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سواء في غزة أو في القاهرة لحل أزمة ملف المصالحة.

وقال الرجوب: ”أولًا الوحدة لا يمكن تحقيقها بوسائل الإعلام، ولا يمكن ذلك من خلال السوشيال ميديا، والوحدة تحتاج مسألتين: إرادة وتصميمًا، على تجاوز كل الترسبات من الجميع، وصدقًا في التوجه، مع ضمانات من الجميع، سواء إقليمية أو دولية بأن الشراكة هي الهدف، والحوار هو الطريق لتحقيق ذلك“.

وأضاف: ”نأمل من الإخوة في حماس، إدراك مصلحتهم ومصلحتنا في إنهاء الانقسام، وهذا الموضوع مرة ثانية يجب الحديث به بعيدًا عن وسائل الإعلام“.

وتابع قائلًا: ”نحن في فتح متمسكون بالوحدة والشراكة، ومتمسكون بالحوار لتحقيق ذلك، ودعنا نرى في كلمة هنية من منظور إيجابي لبناء كلمة للوصول إلى هدفنا بحده الأقصى إنجاز المصالحة، والأدنى بناء جبهة، ونتفق على فعاليات نضالية جغرافيًا، تغطي كل الوطن بقيادة واحدة ورزنامة واحدة“.

وكان إسماعيل هنية، قد جدد دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة، مؤكدًا أن حركته مستعدة للدخول في أي مسار يحقق الوحدة الوطنية.

وأضاف هنية، خلال لقائه عائلات فلسطينية وسط قطاع غزة، أن أبرز مهمات حركة حماس في الوقت الراهن والمستقبل، التصدي لما يسمى بـ ”صفقة القرن“ ومواجهتها بكافة الطرق والسبل.