معهد حقوقي إسرائيلي: ”الجنايات الدولية“ تعتزم فتح تحقيق جنائي ضد إسماعيل هنية

زعم معهد إسرائيلي، يوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الدولية تعتزم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن معهد القدس للعدالة أن محكمة الجنايات الدولية ”أبلغتهم بشكل رسمي عزمها فتح تحقيق جنائي ضد هنية، بزعم ارتكابه جرائم حرب ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال إرسالهم على الحدود الشرقية للمشاركة في الأحداث الدائرة“ حسب الادعاء.

وبحسب المعهد الإسرائيلي، فإن رد محكمة الجنايات جاء بعد عدة دعاوى رفعها المعهد ضد هنية، بالنيابة عن الإسرائيليين، تتهمه فيه بـ“ارتكاب جرائم حرب من عام 2017 حتى عام 2019″، بحسب ما زعم المعهد.

واعتبر المعهد أن ”استعداد محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق مع هنية إنجاز كبير لإسرائيل“.

وكانت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية كشفت في وقت سابق عن تقديم إسرائيل التماسين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ من أجل مقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بزعم ”استخدام الأطفال كدروع بشرية في الصراع ضد إسرائيل“.

وأضافت الصحيفة أن ”هناك دعوى قدمت ضد إسماعيل هنية“، تزعم إسرائيل من خلالها قيامه بـ“تجنيد حوالي 17000 طفل من غزة؛ للكفاح ضد إسرائيل منذ عام 2016“.