الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين على حدود غزة

أصيب صحفيان فلسطينيان، اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار صوب المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار الـ69 على حدود قطاع غزة، والتي جاءت تحت عنوان ”جمعة وادي الحمص“.

وقالت مصادر فلسطينية إن الصحفيين، أسامة الكحلوت والذي يعمل لصالح مواقع عربية ومحلية، والصحفي حاتم عمر مصور وكالة ”شينخوا“ الصينية، أصيبا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي رصاصات صوبهما.

وذكر الصحفي أسامة الكحلوت أن المخابرات الإسرائيلية هاتفته خلال قيامه بعمله على حدود قطاع غزة، وهددته قبل أن يطلق قناص إسرائيلي النار على قدميه ويصيبه.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار استهداف الصحفيين، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن ”تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين في مسيرات العودة وكسر الحصار وفي الاحتجاجات في وادي الحمص، هو امتداد لتاريخ طويل من جرائمه ضد الإعلام الفلسطيني“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”جرائم الاحتلال ضد الصحفيين محاولة بائسة لطمس حقيقة عدوانيته وعنصريته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه“.

وتابع أن ”هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال“.

كما أصيب الصحفي الفلسطيني إياد حمد، مصور وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، يوم الجمعة، خلال تغطيته لمسيرة في مدينة القدس المحتلة، رفضًا لهدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الوحدات السكنية في منطقة وادي الحمص جنوب مدينة القدس.