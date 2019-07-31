محكمة أمريكية ترفض استئنافًا يزعم مساعدة ”فيسبوك“ لـ ”حماس“ في هجمات بإسرائيل

رفضت محكمة أمريكية اليوم الأربعاء استئنافًا قدمه ضحايا أمريكيون لهجمات شنتها حركة حماس في إسرائيل، وسعوا خلاله إلى تحميل شركة فيسبوك مسؤولية توفير منصة للتواصل الاجتماعي للحركة كي تنشر أهدافها.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن إن قانون الاتصالات الصادر عام 1996 لتنظيم محتوى الإنترنت يحمي فيسبوك من المسؤولية.

وطالب المدعون في الأساس بتعويضات قدرها ثلاثة مليارات دولار من فيسبوك لسماحها لحماس باستخدام منصتها للتشجيع على الهجمات في إسرائيل والاحتفاء بالهجمات الناجحة ودعم العنف بشكل عام تجاه ذلك البلد.

وتضمنت دعواهم هجمات لحماس ضد خمسة أمريكيين، أربعة منهم لقوا حتفهم، في إسرائيل من 2014 إلى 2016.

ولم يرد محامو المدعين على طلبات للتعليق، ولم ترد كذلك فيسبوك ولا محاموها على طلبات مماثلة.

وشمل المدعون أيضًا أقارب ضحايا لهجمات حماس.

وأيد قرار اليوم حكمًا أصدره قاضي المحكمة الجزئية نيكولاس جاروفيس في بروكلين في مايو أيار 2017.

والحكم انتكاسة جديدة للجهود الرامية لتحميل شركات مثل فيسبوك وتويتر المسؤولية عن التقاعس عن مراقبة خطابات المستخدمين على الإنترنت بصورة أفضل، وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية حماس منظمة إرهابية أجنبية منذ 1997.