الجيش الإسرائيلي يقتحم مصلى ”باب الرحمة“ بالقدس ويسرق مقتنياته‎ (صور وفيديو)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، على اقتحام مصلى ”باب الرحمة“ بالمسجد الأقصى، وسرقت مقتنيات وأثات خاص بالمصلى.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال صادرت السواتر الخشبية وخزانة الأحذية ومنعت الحراس من التدخل، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى.

#صور شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصادر السواتر الخشبية وخزانة الأحذية تزامنًا مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى غدًا pic.twitter.com/IAgMZDg49K — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 20, 2019

وكان الاحتلال اقتحم قبل فترة المصلى ذاته، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

يذكر أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة في شهر فبراير الماضي بعد 16 عاماً على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.