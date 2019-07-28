إسرائيل تخطط لهدم 130 منزلاً في ”وادي الحمص“ بالقدس

كشف عبدالله صيام، نائب محافظ القدس، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 18 ألف وحدة سكنية فلسطينية قيد النظر في أروقة القضاء الإسرائيلي لبحث موضوع هدمها، محذرًا من أن أحياء كاملة مهددة بالهدم حاليًا مثل حي ”سلوان“ و“الشيخ جراح“ وغيرهما.

وقال صيام، في تصريح عبر إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم 130 منزلاً فلسطينيًا في ”وادي الحمص“ بالقدس، ضمن مخطط أوسع.

وأضاف أن الاحتلال يعتبر أن 35% من منازل القدس مخالفة للقانون، وهو ما يضعها تحت مخططات الهدم وتغيير الطابع الديمغرافي والأسرلة والتهويد.

وتابع ”هذه المخططات تسمح للاحتلال بتفريغ مناطق كاملة وأخرى بإحداث ثغرات فيها لإبقاء المجال مفتوحًا أمام التوسع الاستيطاني، ولو تغول الاحتلال وهدمها فسيكون ذلك دمارًا للديمغرافيا في المدينة المقدسة“.

وأشار إلى أن مخططات الهدم المتلاحقة مرعبة وسابقة خطيرة تسعى لمسح عدد كبير من المباني الفلسطينية الخاضعة للمنطقة (أ) التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل، وذلك من أجل التذرع بإقامة جدار يخترق المناطق الفلسطينية، بل يقسم المنزل الفلسطيني الواحد إلى قسمين.

واعتبر أن هذه السياسة إذا نفذت بهذا الشكل فستكون مجازر حقيقية بكل المنازل الفلسطينية، في إطار تقليل نسبة الفلسطينيين في القدس وجعلهم أقلية في مدينتهم، في حين لم ترتقِ ردود الفعل الدولية والعربية لمستوى المجزرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القدس ومنازلها وأهلها.