الأونروا تكشف عن تقارير مسيئة ومشبوهة تسعى لعدم تجديد ولايتها

أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سامي مشعشع، يوم الإثنين، وجود تقارير إعلامية تستهدف الإساءة للوكالة الدولية؛ للتأثير على تجديد ولايتها في أيلول سبتمبر المقبل.

وأوضح مشعشع في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، أن تقارير صحفية بثت اليوم من قبل شبكات إعلامية معروفة وبشكل متزامن، تضمنت مجموعة من الادعاءات استبقت نتائج لجنة تحقيق داخلية لموظفين كبار في الأونروا بشبهة سوء السلوك والإدارة.

وتابع أن الوكالة، تؤكد أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك أخطرها في بداية العام الجاري، بأن هناك تحقيقًا سيتم عمله بناء على اتهامات بحق موظفين كبار في ”أونروا“ وهذا التحقيق ما زال جاريًا ولم ينته ولم تصدر عنه أي نتائج، وأن الوكالة لا تعلق على تحقيق جارٍ حاليًا.

وأضاف أن ”الوكالة تعاملت بالكامل مع التحقيق، وحال صدور نتائجه سيجري التعامل معها، والهم الأساسي للأونروا حاليًا هو ضمان فتح مدارسنا في موعدها، وضمان تجديد ولاية الأونروا في الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول المقبل، لتواصل عملها في خدمة اللاجئين، والحصول على مليار و200 مليون دولار خلال العام المقبل لتعويض الفاقد الأمريكي“.

وأشار إلى ضغوطات خارجية على الوكالة، ومحاولات للتشكيك بدورها، ولكن الدعم الكبير الذي حصلت عليه في العام 2018 مكنها من تعويض الفاقد الأمريكي، والتبرعات التي حصلنا عليها خلال العام الجاري هي رسالة قوية للمشككين بأن هناك ثقة كبيرة بالدول المتبرعة والدول المضيفة للوكالة.