الإمارات تقدم منحة لـ“الأونروا“ 50 مليون دولار

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، أنها حصلت على 50 مليون دولار منحة من الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيير كرينبول، المفوض العام للأونروا، في بيان: ”في وقت نعاني فيه من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا وحدهم“.

وأضاف البيان أن ”الدعم المالي الاستثنائي سيذهب بعيدًا في مساعدة الأونروا على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديدًا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار“.

وأضاف البيان أنه ”سبق لدولة الإمارات أن قدمت في العام 2018 مبلغ 50 مليون دولار، ما عمل على تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدارس للعام الدراسي 2018-2019، وجعل من الإمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام“.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت في عام 2018، كل التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا، وقدره 365 مليون دولار سنويًا.