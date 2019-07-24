أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. جيمس ميلنر: نيويورك مدينة لا تنام.. وكاسياس يدعم أسينسيو

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

ويستعرض موقع“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كاسياس يدعم أسينسيو

حرص إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق، على دعم أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، والذي أصيب، اليوم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث وضع كاسياس صورة للاعب، وكتب أعلى الصورة:“في بعض الأحيان تحدث أشياء في الحياة دون انتظار لذلك، ولكن هذا هو أحد التحديات الأخرى التي ستتغلب عليها، ولا يزال لدينا العديد من أمسيات كرة القدم لتستمتع بها، الكثير من التشجيع“.

لوكاس هيرنانديز يعلن تعافيه

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يؤدي التدريبات التأهيلية عقب تعافيه من الإصابة، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“الاستمرار في العمل“.

لوك شاو: جاهز للعب

نشر لوك شاو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه التدريبات التأهيلية الخاصة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“جاهز للعب“.

ثيو هيرنانديز يتجاوز هزيمة البايرن

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب نادي إي سي ميلان الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الكأس الدولية للأبطال“، كإشارة إلى تمسكه بتجاوز الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في اللقاء الأول، والتركيز على اللقاءات المقبلة أمام بنفيكا، ومانشستر يونايتد، من أجل المنافسة على كأس الأبطال.

كولين داجبا في جولة صيفية بالصين

نشر كولين داجبا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه بالفريق عقب أداء الفريق مرانه الأول في الصين، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“الجولة الصيفية في الصين“.

جيمس ميلنر: نيويورك المدينة التي لا تنام

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية، أثناء قضائه جولة في مدينة نيويورك التي تتواجد فيها بعثة فريق ليفربول، وعلّق اللاعب أعلى الصور، قائلًا:“نيويورك الجولة التي لا تبطئ أبدًا تصل إلى المدينة التي لا تنام“.

برناندو سيلفا: نستعد للسفر إلى طوكيو

علّق برناندو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه على فريق كيتشي من هونج كونج بستة أهداف مقابل هدف، حيث نشر اللاعب صورة له، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“فوز جيد الليلة إلى طوكيو غدًا“.

أكسيل فيتسل يتحدى الحرَّ بحمام ماء بارد

نشر البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له في حمام ماء بارد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“الطريقة الوحيدة لتبقى باردًا في الحرارة“.

آرسنال يحتفل بعيد ميلاد مارتين كوين

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي بعيد ميلاد نجمه السابق مارتين كوين، والذي أتم اليوم عيده الثالث والخمسين، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب وهو يحمل الكأس، وعلّقت الصفحة أعلى الصورة، قائلة:“كل عام وأنت بخير“.

تريزيغية في تحدٍ جديدٍ

نشر لاعب المنتخب المصري، محمود حسن تريزيغية، خبر انضمامه إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي، وعلّق اللاعب قائلًا:“تحد جديد“.