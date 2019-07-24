تشكيلة مباراة الأهلي والمقاولون العرب المتوقعة اليوم في الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي اختبارًا قويًّا، مساء اليوم الأربعاء، ضد نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة قبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

ويحتاج الأهلي للفوز علي ذئاب الجبل بأي نتيجة، من أجل التتويج ببطولة الدوري الـ41 في تاريخه، وذلك دون النظر لنتجية مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي يتربع علي عرش صدراة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

والتقى الأهلي مع المقاولون العرب من قبل في 71 مباراة حقق الفريق الأحمر الفوز في 49 مباراة وفاز ذئاب الجبل 7 مرات وتعادلا 15 مرة.

سجل لاعبو الأهلي 122 هدفًا في شباك المقاولون العرب، بينما أحرز لاعبو ذئاب الجبل 40 هدفًا في الشباك الحمراء على مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

ويعتبر أحمد بلال هداف مواجهات الأهلي والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

فيما جاء تشكيل المقاولون المتوقع:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي – إبراهيم صالح – محمد سمير – أمير عابد.

خط الوسط: محمد سوستة – فادي نجاح- كريم مصطفي- لويس إدوارد – محمد مجلي.

خط الهجوم: محمد طلعت.