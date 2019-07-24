موعد مباراة الأهلي ضد ”المقاولون العرب“ اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره المقاولون العرب، وهي المباراة التي يحتاج خلالها الفريق الأحمر للفوز لإعلانه بطلاً لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد وصوله في وقتها للنقطة 77، بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي في حالة تحقيق الزمالك لأي نتيجة فيها بخلاف الفوز، سيتوج الأهلي أيضًا ببطولة الدوري العام، حتى حال تعادله أو هزيمته أمام المقاولون العرب.

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة On Sport، وترددها على النايل سات أفقي 10853 والترميز 27500، والنيل للرياضة وقناة ”تايم سبورتس“.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني مؤقتًا برصيد 70 بعدما أنهى كل مبارياته.

يتفوق النادي الأهلي تفوقًا كاسحًا على نظيره المقاولون العرب فيما يتعلق بتاريخ المواجهات التي جمعتهما بمسابقة الدوري المصري الممتاز على مدار تاريخه.

ونجح الأحمر في الفوز بـ47 مباراة من إجمالي 69 مواجهة جمعتهما، سجل خلالها 117 هدفًا.

ونجح فريق المقاولون في تحقيق الانتصار خلال 7 مواجهات فقط، بينما حل التعادل كنتيجة في لقاءات الفريقين، خلال 15 مناسبة.

كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، واحدة ضمن الـ7 مواجهات التي نجح المقاولون في حسمها لصالحه.

وجاءت تلك المباراة في الدور الأول من دوري موسم 2018-2019 الجاري، حين نجح المقاولون في انتزاع الفوز بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق أحمد علي، مهاجم بيراميدز الحالي.

في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف البطولات، جاءت مباراتان فقط شهدت تتويجًا واحدًا من الناديين بأحد البطولات.

المواجهة الأولى منهما، كانت تلك التي جمعت الأهلي بالمقاولون العرب في نهائي كأس مصر 2004، حين كان المقاولون يلعب في دوري الدرجة الثانية بقيادة المعلم حسن شحاته، لكن وبالرغم من ذلك نجح الفريق في الانتصار على الأهلي والتتويج باللقب، بهدف وحيد أحرزه محمد فهيم.

أما المواجهة الثانية، فشهدت تتويج الأهلي بدوري موسم 2010-2011، حين نجح الأهلي في التغلب على المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدف، ليحسم اللقب لصالحه.