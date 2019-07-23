موعد مباراة الأهلي ضد ”المقاولون العرب“ في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيسعى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للفوز على المقاولون العرب من أجل التتويج بلقبه 41 في تاريخ المسابقة، بينما يعلق الزمالك آمالاً ضعيفة على تعثر غريمه التقليدي والانتصار على ضيفه الإسماعيلي غداً الأربعاء ليحتفظ بحظوظه في المنافسة على اللقب.

وسيلتقي الأهلي مع المقاولون في استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 33، بينما يستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي في التوقيت ذاته على استاد بتروسبورت في القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري المحلي.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك وفي حال فوزه على المقاولون سيرفع رصيده إلى 77 نقطة ويتوج بلقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي ثم لقاء القمة يوم الأحد المقبل في ختام المسابقة.

وفي حال خسارة الأهلي أو تعادله مع المقاولون وفوز الزمالك على الإسماعيلي سينتظر الفريقان، الأهلي والزمالك، مباراتهما معا لتحسم الفائز بلقب الدوري

وحذر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي لاعبيه من التهاون بالمنافس وطالبهم بحسم الفوز والتتويج باللقب لإسعاد الجماهير.

وأبرز موقع الأهلي على الإنترنت تحذيرات لاسارتي للاعبيه قبل انطلاق المران الأخير وتشديده على ضرورة التركيز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة المقاولون العرب بما فيهم رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ودية.

وحرص لاسارتي على عقد عدة جلسات منفردة مع وليد سليمان والمهاجم صلاح محسن خلال المران المسائي الذي أقيم مساء أمس الاثنين وذلك ضمن محاولاته لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا ومعنويًا للمرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ستقام المباراة غدًا الأربعاء في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

سيتم بث المباراة على قناة النيل للرياضة وأن سبورت، بالإضافة إلى البث الأرضي

* أجواء حزينة

في المقابل سيطرت على تدريبات الزمالك أجواء حزينة عقب التعادل 2-2 مع الجونة يوم الأحد الماضي.

وحرص خالد جلال مدرب الفريق على إخراج لاعبيه من حالة الحزن وطالبهم بتحقيق الفوز على الإسماعيلي دون النظر لأي أمور أخرى.

ويحتاج الزمالك للفوز على الإسماعيلي من أجل التقدم للمركز الثاني في المسابقة وضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل خاصة وأن الزمالك حاليًا يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة متأخرًا عن بيراميدز، الذي أنهى مبارياته، بفارق نقطة واحدة.

كما عقد جلال جلسة خاصة مع التونسي فرجاني ساسي أكد له خلالها أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق بزيادة الفعالية الهجومية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز المغربي خالد بوطيب من أجل الدفع به لتعزيز القدرات الهجومية وتعويض النقص الذي أصاب الفريق بإيقاف يوسف إبراهيم (أوباما) لطرده في مباراة الجونة.

وشارك بوطيب في التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية.

وتسببت إصابة في الركبة في غياب المهاجم المغربي عن الفريق الفترة الماضية قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ستقام المباراة غدًا الأربعاء في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد بتروسبورت بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

سيتم بث المباراة على قناة وأن سبورت 2، بالإضافة إلى البث الأرضي