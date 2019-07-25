عباس يعلن وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله.

وأضاف عباس أنه ”سيتم وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع بالقوة في القدس وغيرها“.

وفي وقت سابق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المجتمع الدولي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في ما وصفها ”الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون“، بشأن عمليات الهدم في القدس.