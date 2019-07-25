قيادي فتحاوي يحذر العرب من زيارة القدس عبر البوابات الإسرائيلية‎

قال حاتم عبدالقادر، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“، اليوم الخميس، إن زيارة مدينة القدس من جانب العرب يجب أن تكون عبر البوابة الفلسطينية وليس الإسرائيلية.

وأضاف عبدالقادر“نحذر كل شخص يأتي إلى القدس بنفس طريقة الصحفي السعودي محمد سعود، عبر منطقة باب المغاربة (الذي يمر من خلاله المستوطنون إلى الأقصى)، أن يلقى نفس المصير بالطرد“.

وتابع ”هؤلاء الأشخاص غير مرحب بهم في القدس، ونحن لا نضمن سلامتهم.. هذا تحذير يجب أن يأخذوه بعين الاعتبار“، بحسب صحيفة ”دنيا الوطن“ الفلسطينية.

وأوضح أن هذا تحذير واضح وصريح، وما فعله المواطنون المقدسيون أمس هو تصرف عفوي، دفاعًا عن مدينتهم، والحل يكون بأن يأتي العرب عبر البوابة الفلسطينية، وعندئذ نقول لهم مرحبًا بكم في موطنكم فلسطين.

وكان مواطنون فلسطينيون من سكان مدينة القدس قد استقبلوا الشاب السعودي المطبع محمد سعود بالرشق بالنعال والشتائم، خلال زيارته للمدينة، والتي حاول الاحتلال الترويج لها على أنها لصحفي سعودي.