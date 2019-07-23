عباس يدعو لاجتماع هام لبحث أزمة هدم المنازل في القدس

كشف حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“ الفلسطينية رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد اجتماعاً هاماً لبحث الرد على إجراءات إسرائيل في القدس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر ”تويتر“ إن ”الرئيس ابو مازن سيدعو إلى اجتماع هام للقيادة الفلسطينيه خلال يومين للبحث في كيفية الرد على الإجراءات الاسرائيليه الأخيرة وتحديدا هدم المنازل في القدس“.

الرئيس ابو مازن سيدعو إلى اجتماع هام للقيادة الفلسطينيه خلال يومين للبحث في كيفية الرد على الإجراءات الاسرائيليه الأخيرة وتحديدا هدم المنازل في القدس . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 22, 2019

وكان الشيخ قد اعتبر في وقت سابق أن ما يحدث في القدس ”جريمة كبرى ترتكب من قوات الاحتلال في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها“.

وتابع في تغريدة أخرى: ”الجدير بالذكر انها تقع في مناطق A ومرخصة من الحكم المحلي الفلسطيني. وهذا يتطلب وقفه رسمية وشعبية ودولية ضد جرائم الاحتلال. ويستوجب فورا تدخل الجنائية الدولية والتوجه إلى كل المؤسسات الدولية“.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن ”عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تشكل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني وأن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة ”أ“ و ”ب“، وأن الاحتلال بهذا الاعتداء ألغى تصنيفات المناطق“.

واستنكر رئيس الوزراء تصريحات مسؤولي الادارة الامريكية الأخيرة والخطيرة التي تُنكر واقع وظلم الاحتلال على شعبنا، معتبرا أن من ينكر الاحتلال ويبرر له فهو شريك له، ومن يرى أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي، هو إنسان مغيب الضمير عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.