عريقات: إسرائيل تحاول طمس الحقائق والتلاعب بالدلائل

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الجمعة، إسرائيل بمحاولة طمس الحقائق والتلاعب بالدلائل.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”في الماضي والحاضر والمستقبل، تحاول إسرائيل طمس الحقائق، والتلاعب بالدلائل، إلى درجة أنها خلطت الحقيقة بالخيال، والصواب بالخطأ، والأخلاق والشرف بسوء السيرة، والعدل بالظلم“.

وأضاف عريقات: ”والنتائج: المزيد من الأكاذيب، والأخطاء، وانعدام الأخلاق، وغياب القيم“.

الماضي والحاضر والمستقبل ، اسرائيل تحاول طمس الحقائق ، والتلاعب بالدلائل ، الى درجة انها خلطت الحقيقة بالخيال ،الصواب بالخطأ ،الأخلاق والشرف بسوء السيرة ،العدل بالظلم ، والنتائج : المزيد من الأكاذيب ، والأخطاء ، وانعدام الأخلاق وغياب القيم . https://t.co/uGA7g12nQ3 — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) July 5, 2019

واستبق عريقات تلك التغريدات بأخرى حملت رسالة لمنظمي ورشة البحرين قال فيها: إن ”الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وكل من حضر ورشة المنامة قالوا حضورنا ورشة عمل المنامة لا يعنى تغيير مواقفنا من التمسك بخيار الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ووجوب إنهاء الاحتلال، آمل أن تكون الرسالة قد وصلت للمنظمين للورشة“.

من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، إن تصريحات جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إنهاء حق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين مرفوضة.

وهاجم كوشنر القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ورشة المنامة، في محاولة لبيع الوهم بالمنطقة، من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.