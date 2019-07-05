الصحة الإسرائيلية تطالب بـ“الحشيش“ لعلاج الكلاب ”القلقة“ بسبب أحداث غزة

تبحث وزارة الصحة الإسرائيلية عن علاج للكلاب في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والتي أصابها القلق نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة، وفقًا للقناة العربية الـ12.

وأفادت القناة بأن الوزارة تبحث عن علاج لما وصفته بقلق الكلاب التي تعيش في مستوطنات غلاف غزة، لافتة إلى أن القنب الهندي (الحشيش) يكون علاجًا مناسبًا لذلك.

وأضافت أن الوزارة ”تعتزم منح الكلاب أنواعًا من الحشيش المخدر، لتخفيف أعراض القلق الذي أدى إلى مضاعفات صحية عند الكلاب، تتمثل في القيء والإسهال نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة على حدود غزة واستمرار المواجهات بشكل شبه يومي“.

وبحسب القناة، أجرت مجموعة من الأطباء البيطرين تجارب على بعض الكلاب أفضت إلى نتائج إيجابية، بعد استخدام القنب الهندي في علاج ”قلق الكلاب“.

وطالبت الوزارة الإسرائيلية تصريحًا استثنائيًا يسمح بتوفير العلاج الطبي اللازم للكلاب، منوهة إلى أن الكلاب لديها حاسة سمع أقوى بكثير من البشر وتتأثر بأصوات الانفجارات.