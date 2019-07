غرينبلات يهاجم ”السلطة الفلسطينية“.. وعريقات يرد

شن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، حملة نقد وسخرية من السلطة الفلسطينية وسلوكياتها تجاه شعبها، بحسب تعبيره.

وقال غرينبلات، الذي افتتح نفقًا استيطانيًا، أمس الأحد، يدعى ”طريق الحجاج“ أسفل مدينة القدس، إن ”من غير المعقول أن تقوم السلطة الفلسطينية باعتقال شخص لحضوره ورشة العمل في البحرين بدعوى أن حضوره كان بمثابة خيانة“.

It is unconscionable that the PA would arrest someone for attending the workshop in Bahrain claiming his attendance was an act of “betrayal.” No! Betrayal is the PA arresting its own people for having the courage to discuss new ideas for a better life https://t.co/wOiyYmaqni

