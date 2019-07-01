غرينبلات يهاجم ”السلطة الفلسطينية“.. وعريقات يرد

غرينبلات يهاجم ”السلطة الفلسطينية“.. وعريقات يرد

المصدر: رام الله - إرم نيوز

شن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، حملة نقد وسخرية من السلطة الفلسطينية وسلوكياتها تجاه شعبها، بحسب تعبيره.

وقال غرينبلات، الذي افتتح نفقًا استيطانيًا، أمس الأحد، يدعى ”طريق الحجاج“ أسفل مدينة القدس، إن ”من غير المعقول أن تقوم السلطة الفلسطينية باعتقال شخص لحضوره ورشة العمل في البحرين بدعوى أن حضوره كان بمثابة خيانة“.

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ مكملاً: ”الخيانة هي قيام السلطة الفلسطينية بالقبض على شعبها بسبب شجاعتها لمناقشة الأفكار الجديدة من أجل حياة أفضل“.

وشن عدد من قادة وزعماء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هجومًا حادًا على غرينبلات وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بعد افتتاحهما النفق الاستيطاني، متهمين المسؤولين الأمريكيين بتزوير التاريخ وإطالة أمد الاحتلال وتعزيز التهويد.

وبهذا الشأن، رد غرينبلات في تغريدة أخرى: ”تدعي السلطة الفلسطينية أن حضورنا لهذا الحدث التاريخي يدعم ”تهويد“ القدس / هو عمل عدواني مقابل الفلسطينيين. مثير للسخرية“.

وأضاف: ”لا يمكننا ”تهويد“ ما يظهره التاريخ / علم الآثار، يمكننا الاعتراف بذلك ويمكنك التوقف عن التظاهر أنه غير صحيح ! لا يمكن بناء السلام إلا على الحقيقة“.

ورد صائب عريقات على فريدمان، اليوم الأحد، عبر ”تويتر“ قائلاً: ”هذا ليس صناعة تاريخ. إنه يوم خزي وعار في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. يومًا ما ستقول أمريكا إن فريدمان وغرينبلات ليسا دبلوماسيين أمريكيين. إنهما متطرفان من المستوطنيين الإسرائيلين. نطالب صناع القرار في العالمين العربي والإسلامي بعدم استقبال غرينبلات وكوشنير، واللقاء بهما“.

وطالب عريقات قادة العالمين العربي والإسلامي بالاتصال بالرئيس ترامب وإدانة استفزازات غرينبلات وفريدمان بأشد العبارات، وتوضيح التهديدات على الفلسطينيين والمسجد الأقصى في القدس الشرقية“، متسائلاً: ”هل هناك من قام بذلك ؟“.

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