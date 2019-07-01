غرينبلات يهاجم ”السلطة الفلسطينية“.. وعريقات يرد

شن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، حملة نقد وسخرية من السلطة الفلسطينية وسلوكياتها تجاه شعبها، بحسب تعبيره.

وقال غرينبلات، الذي افتتح نفقًا استيطانيًا، أمس الأحد، يدعى ”طريق الحجاج“ أسفل مدينة القدس، إن ”من غير المعقول أن تقوم السلطة الفلسطينية باعتقال شخص لحضوره ورشة العمل في البحرين بدعوى أن حضوره كان بمثابة خيانة“.

It is unconscionable that the PA would arrest someone for attending the workshop in Bahrain claiming his attendance was an act of “betrayal.” No! Betrayal is the PA arresting its own people for having the courage to discuss new ideas for a better life https://t.co/wOiyYmaqni — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) July 1, 2019

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ مكملاً: ”الخيانة هي قيام السلطة الفلسطينية بالقبض على شعبها بسبب شجاعتها لمناقشة الأفكار الجديدة من أجل حياة أفضل“.

وشن عدد من قادة وزعماء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هجومًا حادًا على غرينبلات وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بعد افتتاحهما النفق الاستيطاني، متهمين المسؤولين الأمريكيين بتزوير التاريخ وإطالة أمد الاحتلال وتعزيز التهويد.

PA claims our attendance at this historic event supports “Judaization” of Jerusalem/is an act of hostility vs. Palestinians. Ludicrous. We can’t “Judaize” what history/archeology show. We can acknowledge it & you can stop pretending it isn’t true! Peace can only be built on truth https://t.co/PmcahhzvIz — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) June 30, 2019

وبهذا الشأن، رد غرينبلات في تغريدة أخرى: ”تدعي السلطة الفلسطينية أن حضورنا لهذا الحدث التاريخي يدعم ”تهويد“ القدس / هو عمل عدواني مقابل الفلسطينيين. مثير للسخرية“.

وأضاف: ”لا يمكننا ”تهويد“ ما يظهره التاريخ / علم الآثار، يمكننا الاعتراف بذلك ويمكنك التوقف عن التظاهر أنه غير صحيح ! لا يمكن بناء السلام إلا على الحقيقة“.

ورد صائب عريقات على فريدمان، اليوم الأحد، عبر ”تويتر“ قائلاً: ”هذا ليس صناعة تاريخ. إنه يوم خزي وعار في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. يومًا ما ستقول أمريكا إن فريدمان وغرينبلات ليسا دبلوماسيين أمريكيين. إنهما متطرفان من المستوطنيين الإسرائيلين. نطالب صناع القرار في العالمين العربي والإسلامي بعدم استقبال غرينبلات وكوشنير، واللقاء بهما“.

هذا ليس صناعة تاريخ.انه يوم خزي وعار فى تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. يوما ما ستقول امريكا ان فريدمان وجرين بلات ليسا دبلوماسيين امريكيين.انهما متطرفان من المستوطنيين الاسرائيلين.نطالب صناع القرار فى العالمين العربي والإسلامي عدم استقبال جرين بلات وكوشنير، واللقاء بهما. https://t.co/3sxIStsKgH — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) July 1, 2019

وطالب عريقات قادة العالمين العربي والإسلامي بالاتصال بالرئيس ترامب وإدانة استفزازات غرينبلات وفريدمان بأشد العبارات، وتوضيح التهديدات على الفلسطينيين والمسجد الأقصى في القدس الشرقية“، متسائلاً: ”هل هناك من قام بذلك ؟“.