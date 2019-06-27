الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طالبية في الخرطوم

المصدر: ا ف ب

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق تظاهرة طلابية ضد المجلس العسكري الحاكم قرب قصر الرئاسة في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود.

وينظم المحتجون، تظاهرات صغيرة ومتفرقة في الخرطوم قبل تظاهرات حاشدة دعا إليها تحالف ”قوى الحرية والتغيير“ المنظم للاحتجاجات ضد الجيش منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وأفاد شهود عيان، أنّ نحو 300 طالب خرجوا من معهد مصرفي وسط الخرطوم، ونظّموا تظاهرة عفوية هتفت بـ ”حرية سلمية عدالة“.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس: إنّ ”العديد من المتظاهرين رفعوا لافتات تدعو للحكم المدني أثناء تظاهرهم في مكان غير بعيد من قصر الرئاسة“.

وأوضح أنّ قوات مكافحة الشغب وصلت سريعًا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ودعا تحالف ”الحرية والتغيير“ لتظاهرات حاشدة في الخرطوم وفي أرجاء البلاد في 30 حزيران/ يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم.

وهي أول دعوة للتظاهر في جميع أنحاء البلاد منذ حملة القمع الأمنية لاعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو.

وقتل يومها أكثر من 100 شخص، بحسب لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية. لكن مسؤولين أفادوا أن 61 شخصًا قتلوا في العملية.

ونفى العسكريون أن يكونوا أمروا بفض الاعتصام، مصرّين على أنهم أعطوا الضوء الأخضر لعملية محدودة فقط لتطهير منطقة قريبة ينتشر فيها تجار المخدرات.