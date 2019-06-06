الشرطة السودانية تنفي محاولة تهريب عمر البشير من السجن

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، أن ما تردد بشأن محاولة تهريب الرئيس المعزول عمر البشير من السجن ”عارٍ من الصحة“.

وأمس الأربعاء، أفادت تقارير إعلامية، بفشل محاولة لتحرير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورموز نظامه السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت هذه المحاولة، وأن البشير ورموز نظامه ما زالوا داخل السجن.

جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أن ”الشرطة لم ترصد أية محاولات لتهريب البشير، وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تمامًا“.

وأضاف البيان: ”القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة“.