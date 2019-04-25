تسريب فيديو ”خاص“ لوزيرة موريتانية مع مدير مكتب عمر البشير يثير ”الأقاويل“ (فيديو)

تداول الموريتانيون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي تجمع بين ”طه عثمان“، المدير السابق لديوان الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ووزيرة المياه الموريتانية الحالية، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الممثل في البرلمان، الناها منت حمدى ولد مكناس.

وأثارت هذه الصور جدلًا كبيرًا بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حدت بالبعض إلى القول إنهما متزوجان، خاصة أن مجموعة من الصور المختلفة عن بعضها البعض، جمعتهما في أماكن متعددة، حيث ظهرا في أسواق ومطارات وشوارع، لكنها كانت كلها في أماكن عامة.

وكانت صورة تجمع بين طه ومنت مكناس، سبق أن تم تسريبها خلال فترة سابقة، وراج حينها في الأوساط الموريتانية، خبر زواجهما، لكن الوزيرة خرجت يومها نافية وجود علاقة بينها مع مدير ديوان البشير حينها.

وبعد سقوط البشير واعتقال المقربين منه، أعاد ناشطون سودانيون نشر صور المسؤول السابق مع الوزيرة الموريتانية، معتبرين أنه كان ضمن نظام استنزف ثروات السودان، وبددها على شهواته على مدى عشرات السنين.

وكتب مدون موريتاني على الفيسبوك يدعى ”الحسن أب“ تعليقًا على صور وفيديوهات طه عثمان المسربة ”فخ الجواسيس.. هؤلاء من كانوا يديرون الدولة في العهد البائد، وهكذا تم اصطيادهم للعمل كجواسيس.. الفريق طه عثمان المدير الأسبق لمكتب البشير.. مثال للجاسوس المنحط، قلة العقل وانعدام الذمة والضمير والوطنية والفساد المالي والأخلاقي.. تلاعب بثروات البلاد دهرًا وبددها على شهواته ونزواته ومغامراته النسائية وهو يردد هي لله هي لله.. واليوم عاد مجددًا عبر أول طائرة لاختطاف ثورة الشعب السوداني وسرقة دماء شهدائه وتنفيذ أجندة مجنديه عبر بوابة جنرالات جدد“.

وعلق المدون عيسى سالك، قائلًا ”إن إهتمام كبار المسؤولين السودانيين بالفاتنة (منت مكناس) ليس بالشيء الغريب، ففي العام 2011 قامت وزيرة الخارجية آنذاك بزيارة للسودان، حيث بهرت بجمالها و حسن مظهرها وأناقتها مسؤولين و دبلوماسيين سودانيين كبارًا مما آثار تنافسًا محمومًا بينهم“.

ويضيف سالك، أن ”القيادة الموريتانية ممثلة برئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز، أقالت الوزيرة الحسناء المُتَغزَل بها من منصبها في رد فعلٍ ذكوريٍ منه، وعين بديلًا لها وزير الدفاع حمادي ولد حمادي في منصب وزير الخارجية“.

من جهته كتب الصحفي الموريتاني عبد الله ممين، تعليقًا على الصور المسربة ”صراحة لا أفهم الحملة التي تستهدف الوزيرة الناها بنت مكناس“.

وتابع ”لا أرى في نشر صورها مع مدير ديوان الرئيس السوداني السابق ما يبرر التحامل عليها بهذه الحدة، ففي الصور تظهر محتشمة وفي فضاءات عامة، ما المشكلة في ذلك.. ولوكان لديها ماتخفيه أو تعتبره مخلًا بالشرف والأخلاق لما قبلت التقاط هذه الصور أصلًا أمام الملأ“.

وأضاف ”صحيح أنها شخصية عامة من حقنا أن نحاسبها على عملها متى لاحظنا أن ثمة تقصيرًا أو اختلاسًا أو سوء تسيير ولا دخل لنا في حياتها الخاصة“.

فيما كتبت مريم الغيلانية ”.. بالنسبة لي و بحسب معرفتي للسودانيين، الرجل السوداني هو أكثر الرجال مروؤة و أحسنهم معاملة للنساء، والصحة للناها فيه و الصحة له فيها“.

مضيفة ”كل أحد حر في حياته الشخصية، ولديه ما يشغله في نفسه عن الناس، والناها كوزيرة عليها تأدية مهامها الموكلة لها، وما عدا ذلك لايعنينا، وإن شاءت تزوجت رئيس كوريا الشمالية“.

سخرية

اتبع بعض الموريتانيين في تعاملهم مع صور منت مكناس المسربة طريق السخرية، حيث كتبت خدي عبدو، متسائلة ”موريتاني سوداني؛ ذاك اشوير ماه عندكم؟“، في إشارة لأغنية لأحدى الفنانات الموريتانيات، سبق أن غنتها أول مرة في الخرطوم قبل سنوات.

وكتب مختار الشنقيطي ”على الرجال السفر إلى انكولا وعلى النساء الذهاب إلى السودان“، مذكرًا بحفلات زواج الموريتانيين مؤخرًا مع النساء الأنغوليات، والتي أثارت الجدل في صفوف الموريتانيات، معتبرًا أن منت مكناس انتقمت من الرجال الموريتانيين.

فيما فضلت معظم الشخصيات السياسية التي كتبت عن الموضوع التضامن مع منت مكناس، معتبرين أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة، هدفها النيل من سمعتها الحسنة.