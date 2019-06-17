العراق يعلن إحباط ”غزوة رمضان“ واعتقال قيادات بتنظيم داعش

أعلن العراق، يوم الإثنين، إحباطه سلسلة هجمات كان يُعد لها تنظيم داعش، واعتقاله قيادات بارزة في التنظيم.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان، إنه ”نجح في إجهاض ما تسمى غزوة رمضان التي كان يعد لها تنظيم داعش، من خلال تنفيذ عملية صيد الضباع الاستثنائية التي تمكن من خلالها رجالنا من تفكيك شبكة متشعبة تمتد من شمال البلد وغربه وصحاريه حتی جنوب بغداد”.

وأضاف البيان أن ”عملية صيد الضباع، جاءت بعد أن حاول المتشددون افتتاح مضافات في بعض المناطق، لغرض تنفيذ هجمات خططوا لها، وكانوا ينوون تنفيذها خلال شهر رمضان هذا العام“.

وأكد أن ”العملية أسفرت عن إلقاء القبض على قيادات مؤثرة في تنظيم داعش، أبرزهم علي أحمد عبود والي الجنوب، ووليد خالد جاسم إداري عام الولاية، ودایم کریم عداي مجهز عام الولاية، وفلاح حسن كليب مسؤول القتلى والمعتقلين، وهو هارب من سجن أبو غريب“.

وتابع: ”كما تم اعتقال محمد علي جليل فني عام الولاية، وخالد عبد خليل إبراهيم إداري القاطع، ومحمود شاكر علي آمر كتيبة الكراغول، ويوسف أحمد محمود، انغماسي“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم الاستيلاء على ما بحوزة تلك العناصر من أسلحة وصواعق ومواد تفجير، وأجهزة اتصال“.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، النصر على تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد العام 2014، لكن التنظيم ما زال ينفذ هجمات وتفجيرات في أرجاء مختلفة من العراق.