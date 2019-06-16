العراق يطلق عملية عسكرية واسعة للقضاء على داعش شمالي بغداد (صور)

أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة، في قضاء ”الطارمية“، شمالي العاصمة بغداد، فيما كشف مصدر عسكري عراقي أهداف العملية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومي في بيان صحفي، أن ”القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة بها، ستباشر وبإسناد من طيران الجيش العراقي والقوة الجوية بواجب تفتيش في قضاء الطارمية؛ لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ شملت عملية التفتيش عددًا من القرى والبساتين التابعة للقضاء“.

وكشف مصدر عسكري عراقي لـ“ارم نيوز“، أن ”أهداف العملية هي القضاء على خلايا تنظيم داعش في الطارمية، وتدمير أنفاق تابعة لعناصر داعش، تحوي أسلحة وأحزمة ناسفة وعبوات، وهذه المعلومات وصلت بحسب معلومات استخبارية دقيقة“.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”هذه الأنفاق تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار العاصمة بغداد ومركزها، ولهذا تم شن عملية عسكرية كبيرة، ولغاية الآن لم نتعرض إلى أي هجوم أو اعتداء، لكن من المحتمل أن بعض جيوب داعش سوف تقاوم القطعات العسكرية، فهناك خطط محكمة بهذا الصدد، لمنع وقوع أي إصابات بصفوف عناصر الأمن“.

وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق، مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة في قضاء ”الطارمية“، راح ضحيته 22 شخصًا.

ومنذ حادثة القضاء، الذي تقطنه أغلبية سنية، برز خطاب في الساحة العراقية، دعا إلى ترحيل سكان تلك المنطقة، بداعي تكرار تعرض الجيش العراقي إلى الاستهداف من قبل عناصر داعش، وذلك على غرار قضاء ”جرف الصخر“ في محافظة بابل، الذي أفرغ من سكانه منذ سنوات، وما زالت الفصائل المسلحة تستولي عليه.

وأعلن العراق في ديسمبر الماضي النصر على تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد العام 2014، لكن التنظيم ما زال ينفذ هجمات وتفجيرات في بغداد وأرجاء مختلفة من العراق.