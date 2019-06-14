الجيش الليبي يعلن مقتل 12 عنصرًا من داعش في جبال الهروج‎ جنوب البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه استهدف ”فلول تنظيم داعش“ المتشدد في جبال الهروج جنوب ليبيا في عملية تكتيكية مفاجئة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، يوم الجمعة، إن وحدات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 12 عنصرًا متطرًفا تابعين لمجموعة يطلق عليها اسم ”ذئاب المنفردة“.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة أن الهجوم أسفر عن تدمير 6 آليات مسلحة واغتنام آلية مسلحة أخرى من عناصر تنظيم داعش .

وأوضحت الشعبة أن الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية هي:“كتيبة خالد بن وليد“ و“التمركزات الأمنية“، و“سرية شهداء الـفقهاء الـتابعة لـكتيبة 116″، لافتة إلى أن هذه الكتائب تقوم الآن بالتعامل مع بقية فلول هذه المجموعات المسلحة جنوب ليبيا .

ووفقًا للوكالة الليبية، فإن تنظيم داعش يتخذ من جبال الهروج موقعًا له ينطلق منه لتنفيذ هجماته الإرهابية، ومنها هجماته المتكررة على مناطق الفقهاء، وتراغن، وغدوة .